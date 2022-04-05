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Ру Тат
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Общество
5 апреля 2022  15:48
Эльза Кузнецова

В затопленном приюте для бездомных животных в Нижнекамске завершена откачка воды

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В затопленном приюте для бездомных животных в Нижнекамске завершена откачка воды

В приюте для бездомных животных в Нижнекамском районе, который накануне затопило талыми водами, проведены работы по отводу воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

«На данный момент работы практически завершены, произведен отвод воды в специально подготовленную для этого яму. Уже из нее была установлена помпа на откачку воды через дорогу от приюта в овраг, чтобы обратно она уже не пришла», — отметила Енькова.

В спасении животных участвовали неравнодушные жители города и района, сотрудники всех служб исполнительного комитета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с площади Азатлык в Набережных Челнах откачали воду и проводят восстановительные работы.

Видео, фото: https://t.me/presseknk.

#нижнекамский район
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