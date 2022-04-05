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Ру Тат
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Общество
5 апреля 2022  13:59
Эльза Кузнецова

С площади Азатлык в Челнах откачали воду и проводят восстановительные работы

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С площади Азатлык в Челнах откачали воду и проводят восстановительные работы

На площади Азатлык в Набережных Челнах откачали воду и проводят восстановительные работы. Фотографии работы по ремонту общественного пространства появились в Telegram-канале мэрии. 

Как уточнили в администрации, после обильных осадков в Набережных Челнах часть площади Азатлык оказалась под водой, а в некоторых местах разрушилась плитка, на что указали местные жители в социальных сетях.

Власти быстро отреагировали на запрос горожан. Вчера с площади была откачена вода.

«Сообщаем, что вопрос по приведению площади в порядок был уже в работе. Еще вчера вечером работниками МУП ПАД откачивалась вода. Сегодня с утра работники МУП „Парки и скверы“ ведут восстановительные работы. Территория восстанавливается. Все приведем в порядок», — заверили в администрации Автограда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соседнем Нижнекамске затопило приют для бездомных животных. Здесь также произведут откачку воды.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial.

#Набережные Челны
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