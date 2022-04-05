В затопленном приюте для бездомных животных в Нижнекамске произведут откачку воды

В приюте для бездомных животных в Нижнекамском районе, который накануне затопило талыми водами, сегодня откачают воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь районной администрации Яна Енькова.

Чиновница отметила, что ситуация не оставила равнодушным никого. На место уже выезжали специалисты исполкома, которые оценили ситуацию, посмотрели, что можно сделать, сколько и какой нужно техники.

«Сложность состоит в том, чтобы увести воду так, чтобы она не попала обратно. Буду держать вас в курсе событий, хвостики не брошены, им обязательно помогут!» — сообщила Енькова.

Видеозапись о затоплении появилась ранее на странице приюта «Добрые руки» в социальных сетях. Представители приюта обратились к горожанам за помощью.