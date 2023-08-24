В Приволжском районе Казани загорелась квартира

Сегодня в 16.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки по улице Гарифа Ахунова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, пожар произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Гарифа Ахунова, 16.

Отмечается, что жильцы самостоятельно, до приезда пожарной охраны, эвакуировались из горящей квартиры.

В течение четырех минут после прибытия сотрудников МЧС пожар был потушен. Распространения огня не было, никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал еще о двух пожарах в Приволжском районе Казани. В результате происшествий никто не постарадал. В ведомстве отметили, что дознаватели пожарной охраны устаналивают причины возгораний.