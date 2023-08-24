Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Приволжском районе Казани в одной из многоэтажек загорелся салон красоты
Сегодня в 16.21 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в салоне красоты.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на первом этаже многоэтажки по адресу Сафиуллина, 50 произошло возгорание в салоне красоты.
Из помещения самостоятельно эвакуировались 5 человек.
В ведомстве отметили, что в 16.40 огнеборцам удалось потушить пожар.
Огонь распространения не получил. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что в квартире на девятом этаже дома по улице Фучика, 96 горит балкон, частично огонь перекинулся на кухню. До приезда сотрудников из многоэтажки эвакуировались 20 человек.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа