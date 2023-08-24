В многоэтажке на Фучика в Казани произошел пожар, эвакуировались 20 человек

Сегодня в 16.33 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на улице Фучика. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что в экстренные службы обратились жильцы соседних домов, которые увидели возгорание из окна.

Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на девятом этаже дома по улице Фучика, 96 горит балкон, частично огонь перекинулся на кухню.

До приезда сотрудников из многоэтажки эвакуировались 20 человек.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливается причина пожара.