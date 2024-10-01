news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 октября 2024 16:12

В Приволжском районе Казани вновь продлили ограничение движения по двум улицам

Скопировать ссылку
В Приволжском районе Казани вновь продлили ограничение движения по двум улицам
Фото: kzn.ru

В Приволжском районе столицы Татарстана опять продлили ограничение движения транспорта по улицам Магистральная и Учительская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изначально предполагалось, что улица Магистральная около здания №22д и участок улицы Учительская от улицы Магистральная до улицы Орловская будут перекрыты до 22 сентября. Затем ограничение продлили до 5 октября. Теперь оно будет действовать до 13 октября, рассказали в Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств являются работы по строительству теплотрассы, выносу сетей водопровода и связи, напомнили в городской администрации.

#ограничение движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100