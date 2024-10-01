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В Приволжском районе Казани вновь продлили ограничение движения по двум улицам
В Приволжском районе столицы Татарстана опять продлили ограничение движения транспорта по улицам Магистральная и Учительская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Изначально предполагалось, что улица Магистральная около здания №22д и участок улицы Учительская от улицы Магистральная до улицы Орловская будут перекрыты до 22 сентября. Затем ограничение продлили до 5 октября. Теперь оно будет действовать до 13 октября, рассказали в Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств являются работы по строительству теплотрассы, выносу сетей водопровода и связи, напомнили в городской администрации.
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