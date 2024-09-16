В Казани продлили ограничение движения по улицам Магистральная и Учительская

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В Приволжском районе столицы Татарстана продлили ограничение движения транспорта по улицам Магистральная и Учительская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изначально предполагалось, что улица Магистральная около здания №22д и участок улицы Учительская от улицы Магистральная до улицы Орловская будут перекрыты до 22 сентября. Теперь ограничение будет действовать до 5 октября.

Причиной временных неудобств являются работы по строительству теплотрассы, выносу сетей водопровода и связи, пояснили в городской администрации.

Кроме того, с 28 по 29 сентября с 22 до 6 часов окажется перекрыто движение транспорта вблизи корпуса 4 здания №22 по улице Магистральная.