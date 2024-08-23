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Общество 23 августа 2024 10:51

Проезд по улицам Магистральной и Учительской в Казани ограничат до 22 сентября

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С 29 августа в Казани введут ограничение движения по участкам улиц Магистральной и Учительской. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

В исполкоме отметили, что до 22 сентября здесь будут продолжаться работы по вынесу сетей водопровода и связи. На это время проезд транспорта перекроют рядом со зданием №22д по улице Магистральной и на участке улицы Учительской — от улицы Магистральной до Орловской.

Кроме того, с 14 по 15 сентября для движения будет недоступен участок рядом со зданием №22 корпус 4 по улице Магистральной.

#ограничение движения
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