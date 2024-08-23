Проезд по улицам Магистральной и Учительской в Казани ограничат до 22 сентября

С 29 августа в Казани введут ограничение движения по участкам улиц Магистральной и Учительской. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

В исполкоме отметили, что до 22 сентября здесь будут продолжаться работы по вынесу сетей водопровода и связи. На это время проезд транспорта перекроют рядом со зданием №22д по улице Магистральной и на участке улицы Учительской — от улицы Магистральной до Орловской.

Кроме того, с 14 по 15 сентября для движения будет недоступен участок рядом со зданием №22 корпус 4 по улице Магистральной.