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В Приволжском районе Казани появится новый центр детского творчества
В Приволжском районе Казани на улице Актайской построят новый центр детского творчества «Олимп». Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Приволжского и Вахитовского районов города Альберт Салихов.
«Завершили проектирование и прошли экспертизу нового ЦДТ "Олимп" на ул. Актайская, сейчас мы ждем выделения финансирования для строительства объекта», - отметил спикер.
Салихов также напомнил о том, что в настоящий момент на улице Гареева продолжается строительство нового общежития для студентов аграрного университета. Оно будет рассчитано на 635 мест.
Ранее сообщалось, что на берегу Кабана в Казани построят новый административно-производственный комплекс.
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