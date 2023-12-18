Ильсур Хадиуллин рассказал, где построят новые школы и детсады в 2024 году

В следующем году строительство учреждений образования в Татарстане продолжится. Пока официального списка объектов нет, но он обсуждается. Об этом сообщил на пресс-конференции министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Некоторые школы будут построены за счет софинансирования из федерального бюджета. Много учреждений образования появится в 2024 году», — сказал глава Минобрнауки.

Так, ожидается, что будут построены школы на 1224 места в селах Усады и Сокуры Лаишевского района, в деревне Чернышевка Высокогорского района, в казанском районе «Горки», а также пристрой к школе в Куюках на 600 мест. Кроме того, планируется возвести школу в казанском ЖК «Весна».

Новые детские сады появятся в селе Шигали Высокогорского района, поселке Васильево Зеленодольского района, селах Сокуры и Большие Кабаны Лаишевского района, деревне Царево Пестречинского района, в ЖК «Яшьлек» поселка Куюки и в казанском жилом массиве «Салават Купере».

«На 2 млрд рублей отремонтированы детские сады и школы, на 1 млрд рублей — школьные пищеблоки. В следующем году сохранятся программы ремонта учреждений образования более чем на 2,7 млрд рублей», — отметил министр образования и науки.

В Татарстане этом году было построено 11 школ с общим количеством мест более чем 9,6 тыс.