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Общество 16 февраля 2024 08:29

На берегу Кабана в Казани построят новый административно-производственный комплекс

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В Казани появится административно-производственный корпус ООО «Газпром трансгаз Казань». Проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту получили положительное заключение экспертизы. Ее результаты опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений.

Новое здание будет построено на улице Спартаковской, рядом с IT-парком им.Башира Рамеева. Застройщиком выступает сам «Газпром трансгаз Казань». Экспертизу провело Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

#Строительство
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