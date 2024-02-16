На берегу Кабана в Казани построят новый административно-производственный комплекс

В Казани появится административно-производственный корпус ООО «Газпром трансгаз Казань». Проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту получили положительное заключение экспертизы. Ее результаты опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений.

Новое здание будет построено на улице Спартаковской, рядом с IT-парком им.Башира Рамеева. Застройщиком выступает сам «Газпром трансгаз Казань». Экспертизу провело Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.