В Приморском и Хабаровском краях выявлены первые случаи заражения «омикроном»

В Приморском крае зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Правительство региона.

Также первого заразившегося новым штаммом жителя выявили в соседнем регионе — Хабаровском крае.

«В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом „омикрон“», — рассказал в своем телеграм-канале зампред Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Он сообщил ТАСС, что пациент госпитализирован, состояние среднее. Собеседник агентства не уточнил, приехал ли инфицированный из-за границы или другого региона страны.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «омикрон» активно развивается внутри страны. По ее словам, 40% случаев заражения в стране приходятся на новый штамм. 12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.