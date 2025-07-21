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Общество 21 июля 2025 12:05

В праздничных мероприятиях в честь Казанской иконы Богородицы участвовали 10 тыс. человек

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В праздничных мероприятиях в честь Казанской иконы Богородицы участвовали 10 тыс. человек
Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Казани в масштабном крестном ходе и праздничном Богослужении в честь праздника явления Казанской иконы Божией Матери приняли участие 10 тысяч человек.

Перед началом богослужения состоялся крестный ход с Казанской иконой Богородицы от Благовещенского собора Казанского кремля до Казанского собора Богородицкого монастыря – места обретения святыни.

В 10 часов началось Богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Татар-информ» рассказывал, что по традиции утром перед крестным ходом в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялся молебен.

Улицы, по которым шел крестный ход, сегодня с семи часов утра перекрыты.

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