В праздничных мероприятиях в честь Казанской иконы Богородицы участвовали 10 тыс. человек
Сегодня в Казани в масштабном крестном ходе и праздничном Богослужении в честь праздника явления Казанской иконы Божией Матери приняли участие 10 тысяч человек.
Перед началом богослужения состоялся крестный ход с Казанской иконой Богородицы от Благовещенского собора Казанского кремля до Казанского собора Богородицкого монастыря – места обретения святыни.
В 10 часов началось Богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Татар-информ» рассказывал, что по традиции утром перед крестным ходом в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялся молебен.
Улицы, по которым шел крестный ход, сегодня с семи часов утра перекрыты.