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Общество 21 июля 2025 07:40

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

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В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери
Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В столице Татарстана начался масштабный крестный ход в честь праздника явления Казанской иконы Божией Матери. После его завершения в Казанском соборе начнется Торжественная Литургия, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По традиции, утром перед крестным ходом в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялся молебен. После этого верующие крестным ходом обойдут Кремль, пройдут по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского и завершат путь у Богородицкого монастыря – на месте обретения иконы. Там будет совершен Параклисис – молебное пение Пресвятой Богородице.

Улицы, по которым идет крестный ход, сегодня с семи часов утра перекрыты.

В 10 часов начнется Богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всех желающих посетить службу будет досматривать полиция, на входе в Богородицкий монастырь установлены рамки металлодетекторов.

#Религия #патриарх Кирилл #казанская икона божией матери #крестный ход
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