В Казани из-за крестного хода временно ограничат движение транспорта

Крестный ход по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 21 июля, в центре столицы Татарстана из-за крестного хода по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери временно ограничат движение транспорта.

Праздник начнется в 7.30 утра торжественным молебном в Благовещенском соборе. Затем верующие пройдут традиционным маршрутом вокруг Казанского Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря.

С связи с этим уже сегодня, 20 июля, в 20.00 до 9.30 21 июля перекроют проезжую часть по улице Миславского на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная (с исключением парковки транспорта), информирует пресс-служба мэрии Казани.

С 7.00 21 июля перекроют движение и ограничат парковку транспорта на следующих участках:

– улица Кремлевская от улицы Чернышевского до площади Первого Мая,

– улица Профсоюзная от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия,

– съезд с площади Первого Мая от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная,

– улица Баумана от улицы Профсоюзная до улицы Батурина,

– съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина,

– съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу,

– улица Батурина от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского,

– улица Карала Маркса от улицы Лобачевского до улицы Батурина,

– улица Япеева от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости),

– улица Миславского от улицы Маркса до улицы Дзержинского.

По мере прохождения крестного хода движение по этим участкам улиц будет открываться, уточнили в городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

С 7.00 до 9.30 21 июля также закроют проезжую часть по улице Большая Красная на участке от улицы Япеева до улица Батурина.

Кроме того, временно изменятся маршруты автобусов №22, 28, 28а и 89.

Автобусы №22 и 89 будут следовать по следующему маршруту: Кремлевская дамба – пл. Тысячелетия – ул. Лево-Булачная – ул. Астрономическая – ул. Карла Маркса – ул. Ершова. В обратном направлении – через улицы Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачную и площадь Тысячелетия.

Маршрут автобуса №28 пройдет так: ул. Карла Маркса – ул. Пушкина – ул. Право-Булачная – пл. Тысячелетия – Кремлевская дамба;

В свою очередь автобус №28а будет следовать маршрутом: Кремлевская дамба – пл. Тысячелетия – ул. Лево-Булачная – ул. Астрономическая – ул. Карла Маркса – ул. Ершова.