В правительстве РТ обсуждается, как сделать поездки на электросамокатах безопасными

В правительстве Татарстана обсуждается вопрос о том, как сделать поездки на электросамокатах безопасными, сообщила ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Как уточнила Лилия Галимова, речь идет не о запрете электросамокатов, а об обеспечении безопасности при их использовании, как самих пользователей, так и тех участников движения, с которыми они сталкиваются.

«Очевидно, количество несчастных случаев, травм требует внимательного отношения к этому вопросу. А следовательно и проработки правил их использования. Для всех участников движения сегодня есть правила, должны быть и при пользовании самокатом», – заявила руководитель пресс-службы Президента РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что с начала мая в РКБ поступили 22 татарстанца с травмами после падения с электросамокатов.

В прошедшую субботу 21-летняя девушка сбила на электросамокате двухлетнего ребенка, который в результате получил сотрясение мозга и перелом ноги.

Еще один случай произошел 20 мая на улице Баумана, когда молодой человек на электросамокате налетел на бордюр и упал. В результате у него оказалась разбита голова.