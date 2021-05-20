Росгвардейцы оказали первую помощь казанцу, который разбил голову, упав с самоката

Около девяти часов вечера росгврадейцы, патрулирующие улицу Баумана, увидели, как молодой человек на электросамокате налетел на бордюр и упал. У пострадавшего оказалась разбита голова. Стражи порядка, не теряя ни минуты, оказали мужчине доврачебную помощь. Они обработали и перевязали рану, а также вызвали медиков скорой помощи.

пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Супруга пострадавшего, которая также на самокате ехала чуть поодаль, поблагодарила правоохранителей за помощь. Молодой человек заверил, что чувствует себя хорошо и не стал дожидаться медбригады. В свою очередь росгвардейцы посоветовали супругам быть внимательными на дороге.

