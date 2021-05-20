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Ру Тат
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20 мая 2021  08:20
Полина Шевчук

Росгвардейцы оказали первую помощь казанцу, который разбил голову, упав с самоката

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Около девяти часов вечера росгврадейцы, патрулирующие улицу Баумана, увидели, как молодой человек на электросамокате налетел на бордюр и упал. У пострадавшего оказалась разбита голова. Стражи порядка, не теряя ни минуты, оказали мужчине доврачебную помощь. Они обработали и перевязали рану, а также вызвали медиков скорой помощи.

пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Супруга пострадавшего, которая также на самокате ехала чуть поодаль, поблагодарила правоохранителей за помощь. Молодой человек заверил, что чувствует себя хорошо и не стал дожидаться медбригады. В свою очередь росгвардейцы посоветовали супругам быть внимательными на дороге.
 

 

#росгвардия #электросамокаты
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