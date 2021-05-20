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Ру Тат
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20 мая 2021  16:39

С начала мая в РКБ поступили 22 татарстанца с травмами после падения с электросамокатов

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За май в Республиканскую клиническую больницу поступили 22 человека с травмами, полученными во время катания на электросамокатах. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Только за майские праздники помощь понадобилась 17 жителям Татарстана.

Чаще всего с травмами после прогулок на самокатах поступали мужчины от 30 до 40 лет, причём в нетрезвом состоянии.

«Часть пациентов мы отпускали амбулаторно с лёгкими травмами. Среди госпитализированных пациентов преобладали переломы ключицы, таза, черепно-мозговые травмы», – объяснили в пресс-службе больницы.

#ркб #электросамокаты
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