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В пострадавших от пожара помещениях общежития КФУ начались восстановительные работы
После пожара в общежитии КФУ на Красной Позиции проходят восстановительные работы, сообщают в пресс-службе университета.
Отмечается, что приводятся в порядок помещения на третьем этаже общежития, пострадавшие от возгорания.
Напомним, накануне вечером поступило сообщение о том, что в общежитии Казанского федерального университета случился пожар. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, пострадала одна комната. В это время в ней никого из жильцов не было.
Еще до появления огнеборцев из общежития эвакуировались 597 человек. С пятого этажа пожарные при помощи масок спасаемого эвакуировали еще 10 человек. Пострадавших нет.
По предварительным оценкам пожарных дознавателей Госпожнадзора, возгорание в комнате общежития КФУ могло случится из-за перегрузки электросети.
В общежитии будет оперативно проведен восстановительный ремонт в ближайшее время, уже заказаны необходимые материалы.
Кроме того, по решению ректора КФУ, троим ребятам, которые проживали в пострадавшей комнате, будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.
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