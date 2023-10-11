В пострадавших от пожара помещениях общежития КФУ начались восстановительные работы

После пожара в общежитии КФУ на Красной Позиции проходят восстановительные работы, сообщают в пресс-службе университета.

Отмечается, что приводятся в порядок помещения на третьем этаже общежития, пострадавшие от возгорания.

Напомним, накануне вечером поступило сообщение о том, что в общежитии Казанского федерального университета случился пожар. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, пострадала одна комната. В это время в ней никого из жильцов не было.

Еще до появления огнеборцев из общежития эвакуировались 597 человек. С пятого этажа пожарные при помощи масок спасаемого эвакуировали еще 10 человек. Пострадавших нет.

По предварительным оценкам пожарных дознавателей Госпожнадзора, возгорание в комнате общежития КФУ могло случится из-за перегрузки электросети.

В общежитии будет оперативно проведен восстановительный ремонт в ближайшее время, уже заказаны необходимые материалы.

Кроме того, по решению ректора КФУ, троим ребятам, которые проживали в пострадавшей комнате, будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.