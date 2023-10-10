Пожарные спасли десять человек из горящего общежития КФУ

Сегодня вечером поступило сообщение о том, что общежитии Казанского федерального университета случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горение происходит в комнате на третьем этаже здания на улице Красной Позиции. Весь третий этаж оказался задымлен.

Еще до появления огнеборцев из общежития эвакуировались 597 человек. С пятого этажа пожарные при помощи масок спасаемого эвакуировали еще 10 человек.

В 20:13 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 27 квадратных метров.