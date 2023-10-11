Пожар в общежитии КФУ мог случится из-за перегрузки электросети

По предварительным оценкам пожарных дознавателей Госпожнадзора, возгорание в комнате общежития КФУ могло случится из-за перегрузки электросети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и пользования электрооборудованием.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве уточнили, что назначена пожарно-техническая экспертиза, в процессе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что пожар случился минувшим вечером на третьем этаже общежития КФУ. Из здания самостоятельно эвакуировались более 500 человек, еще 10 человек спасли с верхних этажей огнеборцы. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование по факту пожара.