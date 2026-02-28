В последний день зимы на Татарстан опять обрушатся снегопады и метели, возможен гололед

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане благодаря влиянию северо-западного циклона ожидается пасмурная, снежная и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону прогнозируется снег и мокрый снег, небольшой и умеренный, днем местами – сильный. В отдельных районах возможен гололед. Кое-где утром сохранится опустившийся ночью туман. В дневные часы местами разыграются метели (в Казани – слабые).

Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с, в светлое время суток кое-где (но не в столице РТ) он будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица, а днем – и снежная каша. Местами также возможно образование снежных заносов.

После ночных -5, -10 градусов в дневные часы воздух по Татарстану прогреется до 0, -5 градусов (в Казани – до 0, -2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце календарной зимы и начале календарной весны в республику придет оттепель и возобновятся метели.

В Госавтоинспекции предупредили о возможных дорожных трудностях из-за потепления и призвали татарстанцев отказаться от поездок на машинах из-за снегопада.