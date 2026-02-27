news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 февраля 2026 18:16

В ГАИ предупредили о возможных дорожных трудностях из-за надвигающегося на РТ потепления

Читайте нас в
Телеграм

В ГАИ предупредили казанцев о возможном осложнении дорожной обстановки из-за надвигающегося на Татарстан потепления.

Как объяснили в Госавтоинспекции Казани, в период потепления возможно образование гололедицы, а в местах скопления талой воды водители могут столкнуться с аквапланированием. Водителям рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам советуют быть внимательными и использовать световозвращающие элементы на одежде, а дорогу стоит переходить только после того, как вас увидел водитель.

#гаи #потепление
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026