В ГАИ предупредили о возможных дорожных трудностях из-за надвигающегося на РТ потепления

В ГАИ предупредили казанцев о возможном осложнении дорожной обстановки из-за надвигающегося на Татарстан потепления.

Как объяснили в Госавтоинспекции Казани, в период потепления возможно образование гололедицы, а в местах скопления талой воды водители могут столкнуться с аквапланированием. Водителям рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам советуют быть внимательными и использовать световозвращающие элементы на одежде, а дорогу стоит переходить только после того, как вас увидел водитель.