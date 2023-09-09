В последний день КМФМК-2023 жюри и оргкомитет фестиваля обсудили его итоги

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня, в последний день проведения XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, в Доме Правительства РТ состоялось совместное заседание организаторов и членов жюри мероприятия. Его провел председатель оргкомитета по подготовке и проведению кинофестиваля — вице-премьер республики Василь Шайхразиев, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

От имени всех членов жюри выступил его председатель — известный режиссер, сценарист, актер, продюсер из Сенегала Мусса Туре. Кинематографист обратил внимание на высокий уровень подготовки фестиваля и поблагодарил за приглашение.

Туре также заметил, что Казань — очень красивый город, в котором живут приветливые и доброжелательные люди, и пожелал дальнейших успехов организаторам и фестивалю.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Остальные члены жюри фестиваля — кинематографисты Мухтар Ладжими (Тунис), Дали Окропиридзе (Грузия), Валид Сейф (Египет), Гэвин Ли (Китай), Бушайб аль-Масуди (Марокко), Фариз Ахмедов (Азербайджан), Мамдух Салем (Саудовская Аравия) и Ренан Билек (Турция) — также высказали благодарность и свои пожелания организаторам.

Василь Шайхразиев в свою очередь поблагодарил участников заседания и анонсировал проведение следующего, 20-го по счету Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Он состоится с 7 по 11 сентября 2024 года в столице Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 5 по 9 сентября. Мероприятие включено в перечень кинопроектов, поддержанных Министерством культуры РФ. Оно проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».

В оргкомитет Казанского фестиваля мусульманского кино в этом году поступило 714 заявок из 44 стран. В итоге отборочная комиссия включила в конкурсную программу 52 фильма из 24 стран. Внеконкурсная программа состоит из более чем 60 картин. Татарстанские кинематографисты представлены во всех номинациях.

О том, как стартовал КМФМК, можно прочитать в материале «Татар-информа» «Чрезвычайно важен для кинематографа»: как в Казани открыли фестиваль мусульманского кино.