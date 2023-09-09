На казанском кинофестивале представили мультфильм «Ак буре», обучающий татарскому языку

Фото: © Энже Габдуллина/«Татар-информ»

В рамках внеконкурсной программы XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино представили анимационный фильм «Ак Бүре белән татар телен өйрәнәбез» («Учим татарский с Ак Буре»). Проект представляет собой несколько десятков минутных анимационных обучающих роликов. Детям и их родителям показали сборник, состоящий из нескольких серий. Презентация прошла в кинотеатре «Мир».

С проектом зрителей ознакомил заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы, руководитель проекта «Учим татарский с Ак Буре» Фарит Фарисов. Он заявил о планах разработать серии для детей разных возрастов.

Фото: © Энже Габдуллина/«Татар-информ»

«Первый проект — для детей от 4 до 8 лет. Всего будет 90 коротких мультфильмов, их длительность — всего 100 секунд. За это время мы представляем 3 слова. У нас уже готовы 70 таких серий. Стоит ребенку три раза посмотреть этот ролик, он уже осваивает три слова. Всего можно выучить до 200 слов. Это самые первые слова, чтобы ребенок начал общаться на родном языке. Дальше уже будем делать для детей более старшего возраста, и слова будут сложнее», — рассказал Фарит Фарисов.

Анимационный сериал «Ак Бүре» — инновационный проект, нацеленный на пробуждение у детей интереса к изучению татарского языка и культуры. Главный герой — волчонок Ак Буре (Белый Волк — с татарского) и его друзья обучают маленьких зрителей татарским словам, выражениям, знакомят с культурой татар.

После показа детям рассказали о новой компьютерной игре, основанной на эпосе тюркского народа «Батыр: батыр турында хикәя» (Батыр: сказ о батыре"), а также о парке виртуальной реальности.