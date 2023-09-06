«Чрезвычайно важен для кинематографа»: как в Казани открыли фестиваль мусульманского кино

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино открылся накануне в театре имени Г.Камала. Проходит он при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Mинистерства культуры России, а также в партнерстве с Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир». Завершится кинофорум 9 сентября.

Церемонию открытия предварял традиционный проход по красной ковровой дорожке. Интересными оказались пары, образованные для выхода татарстанских VIP-дам фестиваля. Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова прошла этот путь в компании генконсула Казахстана в Казани Ерлана Искакова.

А министра культуры РТ Ираду Аюпову сопровождал агент Эмира Кустурицы Мирко Раденович.

Чуть позже глава Минкульта рассказала журналистам, что в будущем не исключено сотрудничество фестиваля с Кустурицей. Сам автор «Времени цыган» и «Андерграунда» приедет в Казань 8 сентября, в этот день он представит здесь свой фильм 2016 года «По млечному пути».

Местных и приезжих кинематографистов по дорожке прошло примерно поровну.

К слову, в этом году в международную программу фестиваля включено сразу четыре фильма татарстанских режиссеров. По словам организаторов, в последние несколько лет в международный конкурс попадали лишь одна-две картины из республики. Кроме этого, еще 12 работ представлено в Национальном конкурсе, специально предназначенном для фильмов татарстанского производства или о Татарстане.

Светлана Тома (больше всего известная по фильму «Табор уходит в небо»), проходя по дорожке, бросала цветы зрителям.

Актриса Равшана Куркова приехала на фестиваль как исполнительница роли в фильме «Я делаю шаг», участвующем во внеконкурсной программе.

На пресс-подходе она сказала: «Для меня это очень эмоциональная и важная поездка. Родители моей бабушки, которая меня воспитывала, из Казани. Для меня этот город непростой. Я не была здесь ни разу и всегда мечтала приехать. Пока что могу сказать, что здесь невероятно вкусно, очень теплые люди, очень красивый город. Чувствую что-то родное. Мне было бы очень интересно посмотреть мусульманское кино, в целом конкурсную программу, но, к сожалению, буду здесь всего полтора дня. Надеюсь, мне пришлют ссылки на фильмы».

Председатель жюри XIX КМФМК, сенегальский режиссер и общественный деятель Мусса Туре заявил журналистам: «Уровень фильмов, отобранных в конкурсную программу, великолепный, и все члены жюри согласны со мной. Так что нам предстоит трудный выбор. И особенно здорово то, что есть пересечение различных взглядов в мире. Какие фильмы меня удивили? Меня поразила простота, гуманность и глубина одного из них. Я, конечно, не могу его назвать, но он удивил меня как зрителя. Мусульманское кино вообще отличается от голливудского более человечным подходом».

«В этом году, мне кажется, мы переосознали значимость казанского кинофестиваля и начинаем закладывать новую идеологию. Она связана с тем, что сегодня мусульманский мир полностью поддерживает Россию. В крайнем случае они не высказываются против. И Казань становится центром проведения очень больших международных форумов с точки зрения ислама. Это как второе дыхание. Наступило время, когда имеющийся опыт позволяет сделать этот кинофестиваль шире, глубже и интереснее», – сказал председатель оргкомитета фестиваля, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Церемония открытия началась с выступления ансамбля танца «Казань».

Вели церемонию актриса театра и кино, дочь Светланы Томы Ирина Лачина и заслуженный артист РТ Амир Ахмадишин.

Уже со сцены Василь Шайхразиев поприветствовал участников кинофестиваля по поручению Раиса Татарстана и от имени Правительства. И рассказал о том, как начинался фестиваль: «Буквально час назад я разговаривал с первым Президентом Татарстана, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, который стоял у истоков. Начали вспоминать, в большей степени он, как же это зародилось. И Минтимер Шарипович говорит: «2005 год, провели 1000-летие Казани, заявили о себе на весь мир. И нам надо было войти не только по направлению экономики и политики, но еще и через культуру, кино».

Выступавший следом заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов мягко напомнил, что с инициативой проведения кинофорума («уникального и единственного в мире») в 2005 году вышел не кто иной, как его шеф Равиль Гайнутдин. Сам председатель ДУМ РФ и президент фестиваля на открытие в этот раз не приехал.

С эстрадными номерами со сцены выступили Валентина Романова (Республика Саха), Ильгиз Шайхразиев, Ильсия Бадретдинова.

В рамках внеконкурсной программы фестиваля пройдет ретроспектива фильмов Андрона Кончаловского. Мэтр отреагировал на этот жест видеообращением, которое показали на церемонии открытия: «Очень приятно, что ряд моих картин будет показан на фестивале. Я люблю Казань как удивительно культурный, высокообразованный, самобытный город, как и культуру Татарстана. Поэтому я думаю, что фестиваль, проводимый в Казани, имеет сегодня чрезвычайно важное значение для развития кинематографа, мирового и, в частности, российского».

Членам жюри подарили татарские головные уборы: мужчинам вручили тюбетейки, женщинам – калфаки.

Собравшимся показали фрагменты из фильма «Булат-батыр», снимавшегося в 1926–1928 годах на базе «Таткино» Юрием Таричем (автор сценария – Натан Зархи). Полностью фильм будет показан сегодня в 10:30 в выставочном зале Присутственных мест Кремля. А все потому, что в рамках XIX КМФМК отмечается 100-летие кинематографа Татарстана.

Фотографии © Салавата Камалединова / «Татар-информ»

В оргкомитет КМФМК в этом году поступило 714 заявок из 44 стран. Рассмотрев их, отборочная комиссия сформировала конкурсную программу, в которую вошло 52 фильма из 24 стран. Во внеконкурсной программе будет показано более 60 фильмов.



Татарстанские кинематографисты представлены во всех номинациях. Так, в основной номинации – «Полнометражные игровые фильмы» – участвует картина «823-й километр» Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова, снятая по рассказам Амирхана Еники. В номинации «Короткометражные игровые фильмы» заявлена лента Оксаны Синчуговой «Краткая инструкция по вакцинации населения», в «Полнометражных документальных фильмах» – «Высокий дух» Дидара Оразова, а в «Короткометражных документальных фильмах» – «УРЫНдык» Талии Тухфатуллиной.



Одним из новшеств этого года стало то, что фильмы фестиваля можно будет посмотреть не только в Казани, но и во всех муниципальных образованиях Татарстана.