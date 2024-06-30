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Новости Татарстана и Казани
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В последний день июня в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Сегодня, 30 июня, в Татарстане под влиянием гребня антициклона установится спокойная, сухая и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается небольшая облачность. Осадков при этом не прогнозируется, отмечают синоптики.
Дувший накануне сильный ветер ослабнет до 6–11 м/с, хотя днем местами (но не в Казани) его порывы и будут достигать 15 м/с. Дуть он будет уже не с севера и северо-востока, а с севера и северо-запада.
После холодной ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) в светлое время суток воздух на территории региона прогреется до +22, +27 градусов (в столице РТ — до +24, +26).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане заметно потеплеет.
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