В последний день июня в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 30 июня, в Татарстане под влиянием гребня антициклона установится спокойная, сухая и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается небольшая облачность. Осадков при этом не прогнозируется, отмечают синоптики.

Дувший накануне сильный ветер ослабнет до 6–11 м/с, хотя днем местами (но не в Казани) его порывы и будут достигать 15 м/с. Дуть он будет уже не с севера и северо-востока, а с севера и северо-запада.

После холодной ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) в светлое время суток воздух на территории региона прогреется до +22, +27 градусов (в столице РТ — до +24, +26).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане заметно потеплеет.