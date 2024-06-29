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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается ветреный и прохладный день
Сегодня, 29 июня, в Татарстане прогнозируется ухудшение метеоусловий, температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки при этом маловероятны, отмечают синоптики.
Северный и северо-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с днем порой будет усиливаться до штормового 21 м/с (в Казани — лишь до 18 м/с), о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Температура воздуха после достаточно холодной ночи (от +9 до +14 градусов) в светлое время суток составит по региону от 18 до 23 градусов тепла (в столице РТ — от +21 до +23 градусов).
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