На Татарстан в субботу обрушится штормовой ветер

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Сегодня, 28 июня, и завтра, 29 июня, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий — будет дуть сильный северный и северо-восточный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу сила порывов ветра не превысит 15–17 м/с. Но днем 29-го числа они будут достигать 16–21 м/с (в Казани — только 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане заметно потеплеет.