news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Татарстан в субботу обрушится штормовой ветер
Скопировать ссылку
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Сегодня, 28 июня, и завтра, 29 июня, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий — будет дуть сильный северный и северо-восточный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Вечером в пятницу и в ночь на субботу сила порывов ветра не превысит 15–17 м/с. Но днем 29-го числа они будут достигать 16–21 м/с (в Казани — только 18 м/с).
Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане заметно потеплеет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2