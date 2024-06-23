В последний день Игр БРИКС в Москве пройдут соревнования по брейкингу и рок-н-роллу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соревновательная программа спортивных Игр стран БРИКС в Казани завершилась. Сегодня в последний день турнира в столице Татарстана пройдет церемония закрытия, а в Москве тем временем проведут состязания по брейкингу и акрабатическому рок-н-роллу, которые также являются частью игр.

Акробатический рок-н-ролл в группе «В класс-микст» примет московская академия спорта «Динамо».

Там же разыграют 3 медали в дисицплине брейкинг. Это спортивный вид уличных танцев, придуманный в США. Состязаться будут отдельно мужчины и женщины. Также пройдет групповое соревнование.

Ранее поединки в Казани завершилось футбольным двоеборьем в «Баскет-холле». Вчера в Казани состоялась встреча глав спортивных ведомств стран БРИКС. Ее участники обсуждали перспективы спортивного сотрудничества. В мероприятии принимали участие министры из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южной Африки.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Программа турнира состояла из 27 спортивных дисциплин. Принять участие приехали более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, разыграно 387 комплектов медалей. При проведении игр задействовали целых 16 спортивных объектов Казани.