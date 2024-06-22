Футбольное двоеборье завершит соревновательную программу Игр БРИКС в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 22 июня, в «Баскет-холле» состоятся финальные матчи турнира Спортивных игр стран БРИКС по футбольному двоеборью. На медали претендуют команды России, Бразилии, Венесуэлы и Казахстана, сообщают организаторы события.

Матч в футбольном двоеборье включает два этапа. Сначала команды играют в футбольный симулятор, а потом встречаются на реальной площадке. Забитые голы при этом суммируются.

Сначала команды играют в футбольный симулятор Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В составе российской сборной — четыре чемпиона страны по FIFA (EA FC). Это Даниил Абельдяев (Abel) и Роберт Фахретдинов (Ufenok77) из Virtus Pro, Антон Кленов (Klenoff) и Степан Михович (Funki) из AMKAL ESPORTS. За сборную Бразилии выступает обративший на себя внимание на «Играх будущего» Эдуардиньо. В составе команд Казахстана и Венесуэлы тоже имеются как профессиональные мини-футболисты, так и известные киберспортсмены.

Полуфиналы начались в полдень. На 17 часов намечена игра за бронзу, а в 18.30 стартует финальный матч — он определит первого в истории Игр БРИКС победителя турнира по футбольному двоеборью.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Именно этими состязаниями завершится соревновательная программа Игр БРИКС в Казани. Вместе с тем в Москве 23 и 24 июня пройдут турниры по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу, которые также являются частью игр.

Ранее «Татар-информ» подробнее сообщал о состязаниях, проходящих сегодня в столице Татарстана в рамках Игр БРИКС.