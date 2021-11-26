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Общество
26 ноября 2021  15:44

В поселке Кемеровской области создали мемориал в память о погибших в Кузбассе шахтерах

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В поселке Грамотеино Кемеровской области местные жители соорудили стихийный мемориал в память о рабочих, погибших в шахте в Кузбассе, сообщает телеканал RT.

Накануне, 25 ноября, пожар с последующим взрывом в шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 46 шахтеров и шести спасателей.

Одному из работников шахты удалось выжить. Он был найден в ходе спасательной операции и доставлен в больницу. В медучреждении выяснилось, что выжившим оказался один из спасателей Александр Заковряшин. Врачи назвали его спасение «чудом». 

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении шести погибших в шахте спасателей орденами Мужества.

#мемориал памяти #взрыв в шахте #кемеровская область
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