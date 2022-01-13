В Португалии более 2200 путешественников оштрафовали за отсутствие ПЦР-теста

Более 2200 туристов, не предоставивших отрицательный результат теста на коронавирус по прибытии в Португалию, были оштрафованы властями этой страны в период с 1 по 10 января. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Кроме того, за разрешение въезда невакцинированным людям без ПЦР-теста оштрафовали 41 авиакомпанию.

Сейчас многие страны вводят дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

По мнению исследователей, пока это самый заразный вариант коронавирусной инфекции. Тем не менее они строят достаточно оптимистичные прогнозы, так как этот штамм пока не приводит к более тяжелому течению болезни или росту летальных исходов.

В начале января на Кипре впервые был обнаружен гибридный вариант штаммов «дельта» и «омикрон». Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения появление «дельтакрона» объяснили ошибкой секвенирования.