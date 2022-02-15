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Здоровье
15 февраля 2022  11:36

В Польше выявили два подвида «омикрона»

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Минздрав Польши заявил о том, что в стране выявили два подварианта омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. 

«Мы уже сейчас имеем два новых подварианта мутации “омикрон”, которые есть в нашей стране», – сказал заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.

Он отметил, что в ведомстве пока не знают, «как они (подварианты) будут себя вести и каким будет ход болезни».

На сегодняшний день более 96% новых заражений в Польше приходится на омикрон-штамм.

Штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

В январе агентство по здравоохранению Великобритании выявило еще одну разновидность этого штамма и обозначило его как ВА.2. 

Ранее ИА «Татар-ифнорм» сообщало, что «омикрон» выявлен во всех регионах России.

 

#польша #омикрон #коронавирус
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