Британские ученые выявили разновидность штамма «омикрон»

Агентство по здравоохранению Великобритании выявило разновидность омикрон-штамма и обозначило его как ВА.2, сообщает РИА Новости.

В агентстве отмечают, что оригинальная линия «омикрона» (BA.1) преобладает в Великобритании, количество случаев заражения BA.2 на сегодня невелико — всего 426 заболевших, при этом самый ранний выявлен 6 декабря 2021 года. Предварительные данные говорят об увеличении темпов роста инфекции по сравнению с BA.1, но нужен дальнейший анализ.

«До сих пор нет достаточных доказательств для определения того, вызывает ли BA.2 более тяжелое заболевание, чем „омикрон“ BA.1, данные ограничены», — сказала директор по инцидентам с коронавирусом в UKHSA Мира Чанд.

Сотрудник центральной вирусологической лаборатории Кабмина Израиля Шай Флейшон на своей странице в Twitter опубликовал график и предположил, что новый подтип обладает большей трансмиссивностью, чем его предшественник.

«На основе регулярно получаемых мной данных можно сказать, что BA.2 более заразный, чем BA.1», — сказал он.

По словам израильского ученого, организм человека сможет противостоять новому подтипу так же, как предшественники.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «омикрон» активно развивается внутри страны. По ее словам, 40% случаев заражения в стране приходятся на новый штамм. 12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.