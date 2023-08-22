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В Полпредстве РТ в РФ обсудили сотрудничество Коньи и Татарстана
Делегация Промышленной палаты турецкой провинции Конья посетила Полномочное представительство РТ в РФ. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба полпредства.
В ходе беседы вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в июле посетил Конью, причем у него остались очень хорошие впечатления от провинции. «Надеюсь, что между Татарстаном и Коньей деловые связи будут только развиваться», — добавил он.
Состоялись презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. Собеседники обсудили возможность налаживания взаимных поставок машиностроительной продукции, в том числе в интересах ПАО «КАМАЗ».
Еще одним перспективным направлением сотрудничества было названо сельское хозяйство. Конья лидирует среди провинций Турции в таких областях, как сельское хозяйство и сельскохозяйственное машиностроение.
В итоге представители турецкой делегации заявили о готовности в ближайшие месяцы посетить в расширенном составе Татарстан для предметного обсуждения вариантов сотрудничества.
С татарстанской стороны во встрече также приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина (в режиме видеосвязи), директор представительства АО «ВТК „КАМАЗ“» в Москве Рамиль Арифулин и представители Машиностроительного кластера РТ.
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