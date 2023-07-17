Минниханов договорился с губернатором турецкой провинции Конья укреплять сотрудничество

Татарстан намерен укреплять сотрудничество с турецкой провинцией Конья, которая занимает важное место в экономике Турции и является сельскохозяйственным центром страны. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с губернатором провинции Вахдеттином Озканом.

Татарстано-турецкое сотрудничество имеет богатую историю и прочную основу, напомнил руководитель республики. Так, по его словам, в прошлом году регионы нарастили товарооборот в два раза до $1,2 млрд. В этом году тенденция роста продолжается, заверил Раис РТ.

Помимо этого, у Татарстана и провинции Конья есть хорошие возможности для развития деловых связей, развития сельского хозяйства и промышленности, убежден Минниханов.

«Нам нужно активизировать наши контакты. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества очень большой. У нас много общего», – заметил он, назвав ключевыми направлениями сотрудничество в сферах АПК, культуры, туризма, науки и образования.

Вахдеттин Озкан поблагодарил Минниханова за визит в Конью, отметив, что Татарстан – один из ведущих регионов России.

«Конья в свою очередь является самой большой провинцией нашей страны с развитым агропромышленным сектором. Кроме того, мы активно работаем в части развития промышленности. Я согласен с вами – возможностей для нашего сотрудничества очень много», – приводит его слова пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, сегодня Минниханов прибыл в Турцию с рабочим визитом. Он также планирует провести рабочие встречи с мэром города и председателем промышленной палаты Коньи, посетить заводы «Имаш» (сельскохозяйственное оборудование) и «Тюмосан» (тракторная техника).