Минниханов – мэру города Конья: «Потенциал нашего сотрудничества пока не раскрыт»

У Татарстана и турецкого города Конья много перспектив для укрепления сотрудничества и возможностей развития совместных проектов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с мэром города Угуром Ибрахимом Алтаем.

Визит татарстанской делегации в Конью нацелен на расширение контактов, как с самим городом, так и с провинцией в целом, подчеркнул Минниханов. «Мы планируем активно сотрудничать не только в вопросах АПК, но и в области культуры, археологии, туризма. У вас очень богатая история. Нас многое связывает, нужно теснее общаться и развивать деловые связи. Этому способствует прямое авиасообщение между Казанью и Стамбулом», – приводит слова руководителя республики его пресс-служба.

Мэр города проводит на посту главы Союза муниципалитетов тюркского мира большую работу, добавил Раис РТ. Сегодня эта организация объединяет 1200 муниципальных образований более чем из 30 стран мира. Он поблагодарил мэра турецкого города за поддержку татарстанских муниципалитетов в организации программ обмена опытом и культурно-гуманитарных проектов.

Участие во встрече принял также глава Кукморского района Сергей Димитриев. Он отметил перспективу развития кооперации с местными производителями сельхозтехники. Глава Коньи поддержал его, напомнив, что в городе работает много машиностроительных компаний.

«Уверен, ваш визит придаст серьезный импульс расширению взаимной торговли», – обратился он к Минниханову.

Межрегиональное сотрудничество вносит существенный вклад в развитие российско-турецких отношений, подчеркнул Раис республики. «Потенциал нашего сотрудничества огромен и раскрыт не в полной мере. Татарстану и Конье есть что предложить друг другу, есть возможности для развития совместных проектов», – добавил он.