В Подмосковье 22 февраля приедет более тысячи беженцев из Донбасса

Первые 1,5 тыс. жителей Донбасса прибудут в Московскую область 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

18 февраля власти самопровозглашенных народных республик организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. Было принято решение эвакуировать граждан в Ростовскую область. Ранее сообщалось, что 26 российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса.

Всего, по последним данным, в Россию уже прибыло примерно 61 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР.

Прибывающим также выплачиваются по 10 тыс. рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина.