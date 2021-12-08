В Петербурге простились с Ниной Ургант

В Александринском театре Санкт-Петербурга завершилась церемония прощания с актрисой Ниной Ургант. В последний путь звезду советского и российского театра и кино проводили родственники, коллеги и члены Правительства.

На церемонии прощания были зачитаны телеграммы со словами соболезнований от Президента Владимира Путина, Премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии сказал: «Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой, Ниной Николаевной Ургант». «Нина Николаевна родилась в Луге, но стала абсолютным символом Петербурга», — цитирует главу города РИА Новости.

Издание также уточняет, что семья актрисы не сообщила о месте похорон.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась 3 декабря в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью великой актрисы ее сыну и внуку — Андрею и Ивану — выразил Президент России Владимир Путин.

Нина Ургант посмертно награждена международной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».