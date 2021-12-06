Президент России выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Андрею Урганту и Ивану Урганту в связи со смертью народной артистки Нины Ургант. Текст телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.

«Уважаемые Андрей Львович и Иван Андреевич, примите соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью вашей мамы и бабушки — Нины Николаевны Ургант», — написал глава государства.

Путин отметил удивительный талант актрисы, ее игру с полной самоотдачей на сцене театра и в кино. «Её любили коллеги и зрители за высочайшее мастерство и преданность избранному делу», — продолжил Президент.

Путин особо подчеркнул, что память о великой актрисе «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех поклонников её творчества».

Народная артистка РСФСР и России Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Всю жизнь Нина Николаевна Ургант посвятила театру и кино. Ее сын Андрей Ургант и внук Иван Ургант являются известными актерами и телеведущими.