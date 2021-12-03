Умерла народная артистка России Нина Ургант

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Ургант. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Александринский театр.

Нина Николаевна Ургант — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР — родилась 4 сентября 1929 года в Луге (Ленинградская область).

В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. Островского. Один сезон играла в Ярославском академическом драматическом театре им. Ф. Волкова. Затем служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. С 1962 года служила в одном из старейших драматических театров России — Александринском театре. В этом же году сыграла свою первую большую роль в кино — в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление».

Наиболее известной стала ее роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Фильм вышел на экраны в 1970 году.

Нина Ургант стала родоначальником целой актерской династии. Ее сын Андрей Ургант и внук Иван Ургант также являются известными актерами.