В Петербурге не планируют отказываться от QR-кодов из-за высокой заболеваемости

Из-за высокой заболеваемости Covid-19 Санкт-Петербург пока не рассматривает возможность снятия QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского сообщает ТАСС.

«Снятие и ввод QR-кодов — это выводы, которые делаются [на основании] большой совокупности факторов. Это и заболеваемость, и заполняемость койко-мест в больницах, и многие другие факторы. <...> На сегодняшний день — при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить об этом преждевременно», — заявил он.

Ежедневно в городе выявляется в среднем до 9 043 новых случаев коронавируса. Город находится на первом месте по уровню заболеваемости в России.

Напомним, что с 21 февраля в Татарстане была отменена система QR-кодов. Как сообщил Президент республики Рустам Минниханов, решение принято в связи со стабилизацией обстановки по вирусу, а также почти сформированным коллективным иммунитетом.