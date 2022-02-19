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Здоровье
19 февраля 2022  09:42

В Татарстане с 21 февраля отменили систему QR-кодов

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В Татарстане с 21 февраля отменили систему QR-кодов
Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

С понедельника 21 февраля на территории Татарстана перестают действовать QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

С 21 февраля жители Татарстана смогут посещать кафе, рестораны, театры, кинотеатры, концертные залы, крупные спортивные мероприятия без предъявления QR-кода. Заполняться залы будут на 70% с равномерной посадкой, если все сотрудники вакцинированы. 

Не нужно будет предъявлять QR-код и для проезда в общественном транспорте. 

С понедельника в республике разрешено работать розничным магазинам по ночам. Также разрешена ночная работа бань и саун.

С 21 февраля детям разрешили ходить в торговые центры без родителей.

Объекты розничной торговли и сферы услуг должны будут работать с расчетом один человек на четыре квадратных метра торгового зала.

Несмотря на значительные послабления, отмечается в постановлении, масочный режим на территории Татарстана все еще сохраняется.

Масочный режим остается актуальным – защитные маски пока продолжаем носить.

#коронавирус
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