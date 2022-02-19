Президент РТ: Вынуждены были ввести QR-коды, это помогло достичь коллективного иммунитета

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ объявил о снятии некоторых антиковидных ограничений и объяснил, с чем это связано.

«В течение нескольких недель мы наблюдали рост заболеваемости Covid-19 по республике более, чем в два раза. И несколько дней последних мы видим тенденцию к стабилизации. Для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию вторым компонентом. 1 908 523 тоже уже второй вакциной привиты, работа идет в штатном режиме. 1803 подростка привиты, вакцинация идет строго по письменному согласию родителей», – сказал Рустам Минниханов.

Президент напомнил, что с 21 февраля, по приказу Министерства здравоохранения РФ, жители смогут получать сертификат о перенесенном заболевании по результатам теста на антитела.

«С учетом того, что мы коллективный иммунитет практически уже сформировали, мы вводим определенные послабления по ранее принятым ограничениям», – объяснил Президент Татарстана.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что опубликовано было постановление Кабинета Министров РТ, в котором говорится о послаблениях антиковидных ограничений.

«С 21 февраля мы снимаем ограничения по доступу на объекты розничной торговли, общепита и транспорт всех категорий граждан, а также ограничение на ночную торговлю, оказание услуг бань и саун, ночное время проведения ярмарок. Снимаем ограничение по загрузке гостиниц», – подчеркнул Рустам Минниханов

Президент Татарстана напомнил, какие ограничения еще сохраняются.

«В то же время, мы полностью сохраняем требование носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется самоизоляция для лиц старше 60 лет, которые не вакцинированы и не болели за последние шесть месяцев. 50% заполняемость помещений при проведении мероприятий или 70%, если все сотрудники вакцинированы и вопрос согласован с Оперштабом. Оставляем запрет на применение кальянов, деятельность ночных клубов, услуги общественного питания в ночное время», – объяснил Президент РТ.

Рустам Минниханов особенно подчеркнул, что важно продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, в том числе, по повторной вакцинации.

«Необходимо строго соблюдать санитарные противоэпидемиологические требования в трудовых коллективах. В школах нужно продолжить строго контролировать работу утренних фильтров – мы видим, как эта мера эффективно работает. Министерству образования совместно с Управлением Роспотребнадзора РТ следует держать этот вопрос на постоянном контроле. На 19 февраля на карантине находятся 12 классов – это небольшое количество. Министерству здравоохранения необходимо продолжить работу по привлечению волонтеров для доставки лекарственных препаратов пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. Министерству молодежи и Минтруда совместно с муниципальными образованиями нужно организовать работу волонтеров по доставке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости. Также обратить внимание на одиноких граждан старше 60 лет», – поручил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что непопулярные меры с введением жестких ограничений позволили стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в республике.

«Я хотел бы от своего имени поблагодарить население. Понятно, что некоторые меры, которые мы ввели по QR-кодам, были вынужденные, но мы видим, что за счет этой нашей работы мы имеем коллективный иммунитет, который нам позволяет принять некие вещи, которые снимают ограничения», – подытожил Президент РТ.