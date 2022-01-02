В общепит и ТЦ Петербурга смогут попасть только люди с QR-кодами

В Санкт-Петербурге вводятся QR-коды для доступа в заведения общепита и на предприятия розничной торговли. Мера не распространяется на аптеки, продовольственные магазины, а также магазины с товарами первой необходимости, сообщает РИА Новости.

Введение кодов анонсировал ранее губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января. Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января», — рассказали в пресс-службе его администрации.

Ранее планировалось, что QR будут введены здесь с 1 декабря, затем дата была перенесена на 27-е. В итоге же нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня.