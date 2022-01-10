В праздники в Петербурге на треть увеличилось число желающих привиться от Covid-19

За праздничные дни — с 3 по 9 января — в Санкт-Петербурге на треть увеличилось число записей на вакцинацию от Covid-19. Об этом со ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца сообщает ТАСС.

Так, за данную неделю поступило более 25 тыс. заявлений от жителей города, а в предыдущую неделю — 17 тыс. «То есть фактически на треть больше записавшихся на вакцинацию людей. Могу сказать, что всего за праздничные дни было вакцинировано 26 тыс. человек — это те, кто пришли на вакцинацию первично», — заявил специалист.

По его словам, праздничные дни прошли благоприятно для здравоохранения Санкт-Петербурга. То есть нагрузка на медиков как в амбулаторной, так и стационарной части не была чрезмерной, напротив, ее стало меньше, чем в данный период в прошлом году.

«Мы организовали планомерную работу еще до праздничных дней, определив дежурные учреждения, в которых будут оказывать медицинскую помощь в неотложной форме», — добавил председатель Комитета по здравоохранению.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что со 2 января в Санкт-Петербурге введены QR-коды для посещения общепита и предприятий розничной торговли.