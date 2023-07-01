В Петербурге демонтировали вывески с «ЧВК Вагнер Центра»

Со здания «ЧВК Вагнер Центра», находящегося на Зольной улице в Санкт-Петербурге, демонтировали вывески с названием организации. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Сегодня была снята вывеска „ЧВК Вагнер Центр“. Главной причиной снятия стал переезд основной части „ЧВК Вагнер Центра“ на производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями <…>», — утверждается в сообщении.

При этом в центре демонстрируют уверенность, что организация продолжит работу, но «уже в новом формате и на других площадках».

Впрочем, символика частной военной компании «Вагнер» по-прежнему присутствует на оконных стеклах здания, замечает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«ЧВК Вагнер Центр» был открыт 4 ноября 2022 года. В комплексе зданий предлагались места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков и IT-специалистов, а также экспериментального производства и стартап-пространств.

После событий с участием группы «Вагнер», квалифицированных правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа, Роскомнадзор заблокировал все связанные с основателем ЧВК Евгением Пригожиным издания.