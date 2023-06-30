Роскомнадзор заблокировал все медиаресурсы, связанные с Евгением Пригожиным

Роскомнадзор заблокировал все связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным издания. Под ограничения попали РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Об этом сообщает газета «Ъ».

Отмечается, что при попытках входа на сайт РИА ФАН и другие вышеперечисленные ресурсы на экране появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Причины ограничения не уточняются.

Сейчас в России также недоступен сайт медиагруппы «Патриот», объединяющий подконтрольные Пригожину издания, но сам портал в реестре запрещенных сайтов не указан. Днем ранее связываемая с основателем ЧВК социальная сеть ЯRus также объявила о своем закрытии.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Пригожин прибыл в республику после прекращения уголовного дела против него.